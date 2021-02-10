Катунь24: Международный день стоматолога: рассказываем, как работают алтайские врачи • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Международный день стоматолога: рассказываем, как работают алтайские врачи

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Международный день стоматолога: рассказываем, как работают алтайские врачи09 февраля 2021, 20:59

9 февраля ежегодно отмечается Международный день стоматолога. Как избавиться от страха перед лечением и какие новые технологии внедряются в этой сфере? Узнавала наша съёмочная группа.

Радмила работает стоматологом уже более 12 лет. Её всегда интересовала медицина. Девушка умела сочувствовать людям и хотела помогать им, поэтому выбор профессии был очевиден.

Для комфортного лечения немаловажен психологический настрой пациента. Ему должно быть комфортно в кресле, поэтому в поликлинике постоянно обновляется оборудование, а врачи-стоматологи используют в своей работе самые современные технологии.

Радмила считает, что у неё прекрасная и очень нужная профессия. Ей приятно видеть улыбки пациентов и слышать слова благодарности. Красивая улыбка – это не только здоровье, но и уверенность в себе. И Радмила с удовольствием дарит своим пациентам эти улыбки.

Девушка убеждена, что в большей степени успех врача зависит от профессионализма и аккуратности. А также и от любви к своей работе.

Катунь24

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