Катунь24: Мужчина до смерти избил своего знакомого в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Мужчина до смерти избил своего знакомого в Алтайском крае07 февраля 2021, 18:34

Между собутыльниками возник конфликт.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошёл 23 января 2021 года в одном из сёл Бийского района. Мужчины выпивали, но в ходе ссоры 33-летний обвиняемый нанес множественные удары руками по голове потерпевшего. От полученных телесных повреждений 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Известно, что обвиняемый в 2020 году условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против личности, однако на путь исправления не встал и вновь совершил преступление.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24