Катунь24: Мощная магнитная буря накроет Алтайский край: как себя обезопасить? • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Мощная магнитная буря накроет Алтайский край: как себя обезопасить?07 февраля 2021, 15:39

Активность магнитной бури ожидается в Алтайском крае в феврале.

Фото: pixabay.com

В этом месяце геомагнитные колебания активно тревожат метеозависимых людей по всей Земле. Сегодня, 7 февраля 2021 года, жителей планеты тревожит 4-балльная магнитная буря. Магнитная буря 21-22 февраля не станет исключением, как показывает лаборатория астрономии солнца ФИАН, ожидается несколько мощных всплесков.

Как обезопасить себя от последствий?

Научно доказано, что магнитные бури отрицательно влияют на биологические организмы. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, нужно следовать простым правилам:

Откажитесь от вредных привычек. Особенно рекомендуется сократить употребление алкогольных напитков в больших количествах.

Добавьте в свой рацион больше овощей и фруктов. Постарайтесь отказаться от жирных и жареных блюд, а также употребления пищи на ходу.

Пейте больше чистой воды.

В этот период желательно отказаться от крепкого чая и кофе. Отдайте предпочтение травяным чаям и настоям.

Ароматические ванны с эфирными маслами лимона или лаванды придадут вам сил и повысят настроение.

Во время магнитных бурь только легкие физические нагрузки принесут вам пользу. Начните утро с зарядки, а завершите день пробежкой по парку.

Избегайте тесной, обтягивающей одежды, в которой вы не ощущаете себя комфортно. Откажитесь от тяжелых меховых изделий и синтетических нарядов.

В период геомагнитных колебаний следует внимательно относиться к своему здоровью. Если недомогания становятся невыносимыми, а состояние постоянно ухудшается, немедленно обратитесь к врачу. Принимать какие-либо лекарства без рекомендаций специалистов запрещено.

Катунь24