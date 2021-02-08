Катунь24: Массовый лыжный забег пройдет в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Массовый лыжный забег пройдет в Алтайском крае07 февраля 2021, 13:42

13–14 февраля 2021 года по всему региону пройдёт Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Фото: pixabay.com

Соревнования состоятся во всех муниципальных образованиях края 13 февраля. Центральный старт примет в Барнауле 14 февраля база отдыха «Славное» (ул. Широкая просека, 15), сообщает «Алтайский край».

Программа соревнований в Барнауле:

12.00 — старт первой группы участников на 2 км (VIP-гонка, мальчики и девочки 2007−2010 года рождения, семьи, лица с ограниченными возможностями здоровья)

13.00 — старт второй группы на 5 км (юноши и девушки 2003−2005 годов рождения)

14.00 — старт третьей группы на 10 км (мужчины и женщины 2002 года рождения и старше).

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