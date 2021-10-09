Катунь24: Мужчина на Алтае нарубил более 50 деревьев, чтобы на его участок не заходили коровы соседа

Конфликт двух животноводов в Республике Алтай привёл к возбуждению уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

В урочище Передежка, которое находится в 10 километрах от села Беш-Озек на территории Барагашского лесничества, по соседству находятся две животноводческие стоянки. Огорожена из них только одна, поэтому домашний скот одного из владельцев стоянки часто заходит на соседнюю территорию, из-за чего между мужчинами часто возникают конфликтные ситуации.

Как рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай, сосед подозреваемого неоднократно просил его огородить свой участок, однако мужчина постоянно ссылался на отсутствие денег. Проблему он, тем не менее, решил, но получил и проблемы с законом. Мужчина срубил 53 ели, которые росли на участке, разделяющем животноводческие стоянки. Деревья он спилил таким образом, чтобы образовалась естественная преграда для животных.

Факт незаконной порубки был обнаружен участковым полиции. Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила 585 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Катунь24