Катунь24: МВД утвердило новые правила выезда детей за рубеж

Теперь родители смогут указать, в какие страны запрещают выезд своим детям и на какой период покидать территорию страны.

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Как сообщает РИА Новости, теперь несогласный с выездом ребёнка в другую страну может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения.

Также заявитель может запретить выезд во все государства либо составить конкретный список «запрещённых» стран. Согласно предыдущему регламенту, заявители могли указать, в какие государства и в какие периоды разрешают ребёнку выезд.

Кроме того, новый документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд. Для этого нужно прийти с заявлением в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где гражданин подавал предыдущее заявление.

Катунь24