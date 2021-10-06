Катунь24: Масштабный сбой произошёл в работе Сбербанка

Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн».

Фото: Катунь 24

По данным сайта Downdetector, проблемы с доступом начались 5 октября 2021 года примерно в 12:00. Пользователи приложения утверждают, что не могут зайти в мобильное приложение.

С проблемой столкнулись как минимум 6773 человека.

Как сообщили редакции katun24.ru в пресс-службе банка, «Сбербанк онлайн» работает в штатном режиме. По техническим причинам клиенты могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения.

Напомним, буквально вчера, 4 октября, Фейсбук, Инстаграм, Ватсап не работали несколько часов.

Катунь24