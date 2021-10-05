Катунь24: Мужчина, проживший 127 лет, перед смертью раскрыл секрет долголетия

В Восточной Африке в возрасте 127 лет умер Натабай Тинсиев. Перед смертью мужчина рассказал своему внуку, что помогло ему прожить так долго.

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По официальным данным, Натабаю Тинсиеву было 127 лет, однако его родственники утверждают, что на самом деле мужчине было на 10 лет больше, пишет Daily Mail.

«В те далекие времена священники добирались до их мест очень редко, и молодым родителям приходилось ждать годами, чтобы крестить новорожденного», – цитирует слова внука долгожителя Радио Спутник.

По его словам, при жизни дедушка раскрыл тайну долголетия, по его мнению, главное – это «терпение, щедрость и жизнь, полная радости».

Известно, что семья уже обратилась в Книгу рекордов Гиннесса с просьбой признать их члена семьи самым старым человеком на Земле.

Катунь24