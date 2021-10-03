ГОРНЯК22 03.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Мужчина выпал с балкона многоквартирного дома в Барнауле

Горняк22
10 часов Ago

Он умер от травм на месте происшествия.

Фото: «Инцидент Барнаул»

О произошедшем сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул». Информация появилась вчера вечером, 1 октября 2021 года. 

Мужчина упал с общего балкона дома № 111 по улице Молодежной в Барнауле. До того, согласно установленному по камерам наблюдения, он несколько раз заходил и выходил из подъезда этого дома. Также отмечается, что он был в домашних тапочках и легко одет.

От полученных травм горожанин скончался на месте происшествия.

Катунь24

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