Катунь24: Мужчина выпал с балкона многоквартирного дома в Барнауле
Он умер от травм на месте происшествия.
Фото: «Инцидент Барнаул»
О произошедшем сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул». Информация появилась вчера вечером, 1 октября 2021 года.
Мужчина упал с общего балкона дома № 111 по улице Молодежной в Барнауле. До того, согласно установленному по камерам наблюдения, он несколько раз заходил и выходил из подъезда этого дома. Также отмечается, что он был в домашних тапочках и легко одет.
От полученных травм горожанин скончался на месте происшествия.