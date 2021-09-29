Катунь24: Многоквартирный дом целиком продают в Барнауле

Сейчас там проживают четыре семьи.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», многоквартирный дом находится на улице Анатолия, 131. По словам продавца, состояние помещений «абсолютно нормальное».

Продающуюся деревянную постройку возвели в 1938 году. Она состоит из двух этажей. Аварийным не является, также как и не является памятником архитектуры. Все хозяева помещений договорились и рассчитывают продать весь дом целиком за 25 миллионов рублей.

Дом продаётся вместе с участком, площадь которого составляет 11 соток. Потенциально объект может заинтересовать застройщиков из-за своего расположения.

Катунь24