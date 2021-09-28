Катунь24: МФЦ Алтайского края получил награду Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное мероприятие, где были награждены победители и участники Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Проект «Agile в МФЦ», который реализуется в МФЦ Алтайского края, занял I место в номинации «Лучшая управленческая практика». Награду получила директор по развитию Ольга Маракулина.

Также она выступила с докладом о проекте в деловой части мероприятия. Ольга Маракулина рассказала, что «Agile в МФЦ» направлен на создание в организации гибкой модели управления с применением передовых IT-технологий, оперативность принятия управленческих решений и в конечном итоге – на повышение эффективности работы МФЦ.

Для этого в МФЦ было создано единое информационное пространство с образовательным порталом и системой управления организацией. Встречи и совещания переведены в формат «живых повесток» без длительных обсуждений. Это решает проблему удаленности филиалов и офисов друг от друга и сокращает время принятия решений и их внедрения. Отлично зарекомендовала себя практика создания отдельных гибких виртуальных команд, в которые объединяются инициативные сотрудники. Благодаря этому в МФЦ запущены уже 3 проекта в новом формате: «Мой дом», «Цифровой МФЦ» и «Другой взгляд». Для сотрудников это дополнительная возможность расширить свою компетентность, профессионализм, проявить творческую инициативу, а для руководства МФЦ – эффективное решение сложных рабочих задач.

«Для нас эта награда – свидетельство того, что мы на правильном пути. Самым большим достижением, которое было нами достигнуто за год формирования нового гибкого подхода к управлению, можно назвать объединение всей команды для реализации общей цели, которую наши сотрудники сформулировали как помощь людям», — отметила Ольга Маракулина.

Катунь24