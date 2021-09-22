ГОРНЯК22 23.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Минтруд рассказал, какие выплаты может получить работник при увольнении

Горняк22
17 часов Ago

Увольняющийся может рассчитывать не только на зарплату, но и другие компенсации.

Фото: pixabay.com

В день увольнения работодатель обязан выплатить сотруднику

  • Заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни. В том числе за последний день работы;
  • Денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска;
  • Выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым договором.

Работодатель обязан провести все расчеты с вами в день увольнения. Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчетом, сообщает Минтруд в официальном Instagram-аккаунте.

Катунь24

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