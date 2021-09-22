Катунь24: Минтруд рассказал, какие выплаты может получить работник при увольнении
Увольняющийся может рассчитывать не только на зарплату, но и другие компенсации.
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В день увольнения работодатель обязан выплатить сотруднику
- Заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни. В том числе за последний день работы;
- Денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска;
- Выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым договором.
Работодатель обязан провести все расчеты с вами в день увольнения. Если в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены не позднее следующего дня после вашего обращения за расчетом, сообщает Минтруд в официальном Instagram-аккаунте.