Катунь24: Медвежата «Михутки» пришли в гости к юным пациентам барнаульского медцентра

Сотрудники правоохранительных органов стали волонтёрами проекта «Михутка» и пришли в гости к пациентам Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Фото: Катунь 24

Некоторые из ребят лечатся здесь по нескольку месяцев. Потому краевые ведомства – СУ СК РФ по Алтайскому краю, Росгвардия и региональная прокуратура – решили поучаствовать в проекте «Добрый силовик»: прийти в гости к детям, находящимся в центре, и поднять им настроение.

Сотрудники Росгвардии, переодевшись в костюмы медвежат, спустились по тросу с крыши вдоль здания больницы. «Михутки» поприветствовали ребят, а те радостно махали им в ответ через окна, удивляясь большим мишкам прямо за окнами. А специалисты СУ СК РФ и региональной прокуратуры передали деткам гостинцы – фруктовые наборы.

Волонтёры проекта «Михутка» такой акцией ещё раз напомнили жителям края, как важна поддержка малышам, а доброта и внимание помогают деткам быстрее справиться с любыми болезнями.



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Катунь24