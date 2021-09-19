Катунь24: Михайлов день: традиции и приметы на 19 сентября

19 сентября в церковном календаре отмечается «Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех». С храмом, построенным во Фригии в честь Архистратига Михаила, связано два чуда. Первое – исцеление немой девочки, дочки одного из жителей Лаодикии. Её отцу явился Михаил и указал на источник, из которого должна испить его дочь, чтобы исцелиться. После того, как девочка это сделала, она обрела речь. Отец, в благодарность за это чудо, построил неподалеку от источника храм в честь Архистратига Михаила.

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Второе чудо – спасение самого храма в IV веке. Язычники захотели уничтожить святое место. Для этого они соединили две горные реки и направили их течение на храм. Узнав о происходящем, благочестивый христианин Архип, служивший в течение 60 лет в храме пономарем, начал молиться Господу. По его молитве явился Архистратиг Михаил. От удара его жезла в горе открылась широкая расщелина, в которую ушли воды рек. Благодаря этому храм был спасен, а язычники в страхе бежали. Именно о втором чуде и вспоминают 19 сентября.

Традиции и обычаи

К Архистратигу Михаилу на Руси относились с большим почтением. В память о чуде в Хонех отказывались от любой работы:

Работать на Михаила нельзя – Бог накажет.

Но запрет больше относился к полевым работам. Неотложные домашние дела (уход за маленькими детьми, кормление домочадцев и скотины) не были под запретом.

В этот день ожидались первые заморозки, получившие название – михайловские утренники. Наблюдательные крестьяне замечали, что день укоротился на 5 часов. Вечером все раньше начинает темнеть, на небе часто появляются серые тучи, идут холодные, затяжные дожди, после которых на земле появляются лужи.

На Руси 19 сентября устраивали мирские братчины. Соседи и родственники собирались вместе, разбирали старые споры, мирили людей, находящихся в ссоре. Вечером вскладчину накрывали стол и устраивали народные гулянья. Этот день считается очень удачным для примирения. Если вы с кем-то находитесь в ссоре, то самое время сделать шаг навстречу и позабыть старые обиды.

Удачен день и для гадания. В старину девушки всей компанией пекли праздничный пирог и в нем запекали кольцо. Кому из представительниц прекрасного пола это кольцо попадется, та и выйдет первой замуж.

Приметы и поверья

Пока листья с вишни не опали, сколько бы снега ни выпало, он растает. С этого дня морозом землю прихватывают михайловские утренники. По этому поводу в народе говорили: «Михаил заморозком прихватил землю». Если листья осины опускаются на землю «лицом» вверх, то зима холодной будет, изнанкой кверху – теплой, а если по-разному, то зима будет умеренная. Если погода теплая, то осень будет долгой. Появившийся 19 сентября на деревьях иней – к снежной зиме. Утром туман – к теплу. На Михайлов день в лес за черникой ходить нельзя – можно самого черта встретить. Листья с березы ещё не осыпались – зимние месяцы будут холодными. На Михаила голову мыть нельзя, иначе весь ум смоешь. Крупные приобретения, сделанные в этот день, радости не принесут. Желание, загаданное сегодня, скоро исполнится. Вечером синие облака на небе – к перемене погоды.

Человеку, родившемуся 19 сентября, следует носить аметист. В этот день на свет появляются личности, стремящиеся сгладить все несовершенства этого мира. Они отличаются добрым сердцем, благородством и умением отстаивать свои интересы. Много в жизни они смогут добиться собственным трудом.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24