Катунь24: Министр промышленности и энергетики Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн

21 сентября состоится традиционный онлайн-форум, на котором министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Темой для обсуждения станут итоги подготовки объектов «большой» энергетики к отопительному сезону 2021-2022 гг. Дата проведения: 21 сентября 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24