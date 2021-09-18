Катунь24: Министр промышленности и энергетики Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн
21 сентября состоится традиционный онлайн-форум, на котором министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка ответит на вопросы граждан.
Фото: pixabay.com
Темой для обсуждения станут итоги подготовки объектов «большой» энергетики к отопительному сезону 2021-2022 гг. Дата проведения: 21 сентября 2021 года, с 14:00 до 15:00.
Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.