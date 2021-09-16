Катунь24: Мужчина рассказал, как похудел на 20 килограммов за семь месяцев

Сотрудник банка Сачин Сингх из индийского города Бангалор сбросил 20,5 килограмма за семь месяцев и поделился своим методом похудения, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Times of India.

Фото: pixabay.com

По данным издания, 44-летний мужчина рассказал, что весил 95,5 килограмма и переживал из-за этого. Ему было трудно подобрать одежду, а друзья и родственники лишь подшучивали над его лишним весом.

Со временем лишние килограммы стали отражаться на состоянии здоровья индийца: мужчина стал вялым, и ему было тяжело активно двигаться. Тогда он твёрдо решил изменить свой образ жизни.

Мужчина полностью отказался от сладкого и изменил режим сна: ложился спать он в 22:00, а просыпался в 4:30. На завтрак съедал два кусочка черного хлеба с двумя вареными яйцами. Обедал коричневым рисом с супом из чечевицы со специями, сезонными овощами и салатом из огурцов и помидоров. На ужин было овощное рагу и суп из чечевицы.

Каждый день он пробегал около десяти километров и 60-90 минут занимался йогой. Перед тренировкой Сингх съедал банан, а после выпивал протеиновый коктейль.

Индиец считает, что тело каждого человека — «храм, о котором нужно заботиться». Формула успешного похудения на 80% состоит из правильного питания, а на 20% — из занятий спортом и физической активности, заключил мужчина.

Катунь24