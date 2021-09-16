Катунь24: Медики перечислили три опасные для здоровья гигиенические привычки времён СССР

Распространенные заблуждениям специалисты озвучили в беседе с порталом «Медикфорум».

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В СССР многие в качестве шампуня и геля для душа использовали хозяйственное мыло, в состав которого входят едкий натрий и канифоль, саломас, щелочь и жирные кислоты. Эти вещества опасны для кожи, отметили специалисты. Кроме того, попадание их в глаза и полость рта становится причиной жжения, а длительное применение хозяйственного мыла в гигиенических целях может стать причиной дерматита.

Ещё одна привычка поколения СССР – замена туалетной бумаги на газеты. Однако, отмечают эксперты, краска для печати газет содержит в себе вредные для организма вещества — хромат и сульфид свинца — из-за чего в организме могут возникнуть свинцовые опухоли.

Женщины в СССР для удаления косметики использовали мужской одеколон. Однако одеколоны, содержащие спирт, заставляют кожу шелушиться, а их попадание в глаза несет угрозу для зрения.

Катунь24