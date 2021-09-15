Катунь24: Мамонт Овчарник: традиции и приметы на 15 сентября

15 сентября Православная церковь почитает память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Знатных родителей святого за исповедание христианской веры бросили в темницу, где вскоре умер отец. Мать Маманта скончалась во время родов. Его воспитанием занималась благочестивая вдова.

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Ещё в юношестве святой обратил ко Христу многих сверстников. За это его подвергли жестоким мучениям. Маманта хотели утопить в море, но ангел Господень освободил его чудесным образом и привел на гору, расположенную недалеко от Кесарии. Здесь мученик устроил себе келью, где проводил молитвенную жизнь. Его окружали дикие животные, но они не трогали святого. Овцы и козы сами приходили к нему, он их доил и готовил сыры, которые не только сам ел, но ещё и продавал, а вырученные от продажи деньги раздавал бедным и неимущим. Слава о Маманте росла и вскоре его опять арестовали.

В темнице, куда он был заключен, от голода умирали 40 узников. Святой помолился Господу и в окно влетел голубь, который принес всем пищу. Ночью двери темницы отворились, и невольники смогли выйти на свободу. Сам же святой, желая отдать жизнь за Христа, остался в темнице, ожидая своей участи. По приказу, его бросили на арену цирка к диким животным. Но звери его не тронули, а, наоборот, начали к нему ластиться. Видя это, один из языческих жрецов, поразил Маманта трезубцем.

Традиции и обычаи

Мамант (в русской огласке Мамонтий, Мамонт) считался покровителем коз и овец. Поэтому в народе день его памяти назвали Мамонт-овчарник. Крестьяне 15 сентября наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся овцы и козы: окуривали вереском, утепляли мхом. Молились святому Маманту за домашнюю скотину. Верили, что это поможет избежать падежа и обеспечит животным хорошую плодовитость.

Овец и коз на пастбище оправляли только днем. Об этом дне говорили: «На Федота и Руфину поутру не выгоняй скотину, если выгонишь, беду накличешь», «Велес в пастуший рог трубит, заповедует влаге осенней наполнить следы-копытца силой живительной».

По окончанию полевых работ парням давалась полная свобода. На их долю выпадало идти в рекруты. В армии 1705-1874 рекрутами назывались молодые мужчины, зачисленные на службу по рекрутской повинности, которая накладывалась на крестьян и мещан – так называемые податные сословия (т. е. платившие государству подушную подать). Каждая община выставляла определенное число рекрутов. Термин рекрут в 1874 году был заменен словом новобранец. Так на Руси создавалась регулярная армия. Первоначально служба в ней продолжалась 25 лет.

Отправляя в рекруты близкого человека, с ним прощались «на век». Надежды когда-либо увидеться, почти не было. По этой причине появились рекрутские причитания, очень близкие похоронным.

Для деревенского населения рекрутчина была очень тяжелым бременем. Проводы рекрутов были большим и трагическим событием не только в каждой семье, но и во всей общине. Вся деревня собиралась провожать новобранцев. Приезжали знакомые и родственники из соседних сел. Деревенский народ в эти дни гулял и плакал, «веселился навзрыд».

До самого набора рекруты освобождались от работ. Они гуляли в нарядной одежде, ходили друг к другу в гости, наведывались к односельчанам, которые их обязательно угощали. Эти гулянья отличались буйным и бесцеремонным поведением, сопровождались драками, но все выходки и бесчинства будущим солдатам прощались, потому что подобное поведение зачастую считалось для них нормой, последним глотком свободной жизни.

С Мамонта до Созонта (20 сентября) копали позднюю картошку. С картофелем связаны некоторые приметы. Например, чтобы не было ревматизма, нужно носить картофель в кармане брюк.

Приметы и поверья

Если день ясный, осень теплая будет. Если закат красного цвета, скоро будет мороз. Дождь – к сухой осени. Низкие облака – к непогоде. Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени. Снег, выпавший в этот день, быстро растает. Новые дела 15 сентября начинать не стоит – к провалу. На Мамонтия на рынок лучше не ходить. Покупки не принесут желанной радости, да и обокрасть могут или обмануть. Чтобы защитить жилище от происков нечистой силы его окуривали ладаном. День подходит для проведения обрядов семейной магии.

Человеку, родившемуся 15 сентября, следует носить нефрит. В этот день на свет появляются уравновешенные, несуетливые и миролюбивые персоны. Своё счастье они обретут в зрелые годы.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24