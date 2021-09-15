Катунь24: Мисс Барнаула выбрали в краевой столице

За звание самой красивой девушки города боролись 16 конкурсанток. С победительницей Софьей Осиян познакомилась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Мисс Барнаула выбрали в краевой столице

Увлечение спортом, медициной и психологией — всё это про студентку барнаульского базового медицинского колледжа Софью Осиян. А с недавнего времени она обладательница титула «Мисс Барнаул-2021». Участие в ежегодном конкурсе девушка приняла спонтанно.

На протяжении двух месяцев репетиций девушку поддерживали друзья, молодой человек и родители.

На конкурсе Софья постоянно участвовала в мастер-классах и фотосессиях. Трудностей девушка не боялась, была искренней и верила в себя.

Единственный на Алтае официальный конкурс красоты проводится при поддержке администрации города. Уже 13 лет самую красивую девушку выбирают в день рождения краевой столицы. В этом году из-за ковидных ограничений организаторам пришлось изменить формат финального этапа конкурса.

Софья мечтает переехать в Москву и продолжить карьеру модели. Титул «Мисс Барнаул» обязывает быть образцом для молодёжи.

Катунь24