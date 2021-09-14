ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Медицинские и образовательные учреждения Алтайского края получили новые машины

Горняк22
16 часов Ago

100 единиц транспорта поступит в школы Алтайского края. На автобусах будут доставлять детей к месту учебы из Павловского, Шипуновского, Рубцовского, Каменского и Бийского районов.

Фото: Катунь 24

Новые машины заменят старые, которые не пригодны для перевозки детей. Часть из них пойдет на новые маршруты.

Медицинские организации тоже получат новые автомобили. 23 машины скорой помощи пополнят автомобильный парк медучреждений региона. Их общая стоимость — около 73 миллионов рублей.

Катунь24

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