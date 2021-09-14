Катунь24: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в выходные работал в Алтайском крае

Он посетил нагорный медицинский кластер краевой столицы, стройплощадку нового здания городской поликлиники № 14, а также девятую поликлинику и кардиологический диспансер. Подробнее о визите главы федерального ведомства — в материале нашего корреспондента Глеба Полянского.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в выходные работал в Алтайском крае

Важной частью повестки рабочего визита Михаила Мурашко стала тема модернизации первичного звена здравоохранения в Алтайском крае. Глава российского Минздрава отметил современные методики работы барнаульской поликлиники № 9. Например, медики практикуют дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов. Аппараты для его измерения передают актуальные данные в информационную систему. Это помогает вовремя корректировать лечение.

В программу модернизации первичного звена здравоохранения включены строительство и реконструкция 129 объектов. Уже построены 17 ФАПов. До 2025 года взрослые поликлиники получат 87 единиц высокоточного оборудования. В первую очередь установят 47 рентген-аппаратов.

В бюджете края на следующий год предусмотрено 300 миллионов рублей на ремонт действующих взрослых поликлиник. Столица края прирастает новыми районами. Поэтому необходимо не только реконструировать старое, но и строить новое. Михаил Мурашко побывал на площадке строительства нового здания поликлиники №14 площадью порядка 15 тысяч квадратных метров.

Поликлиника по новому адресу откроет двери для пациентов в 2022 году. Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность создания отдельных площадей для отделения реабилитации. Возможно, оно появится на базе одного из зданий, которые поликлиника занимает сейчас.

Наряду с онкологическими заболеваниями, сердечнососудистые лидируют среди основных причин смертности. Михаил Мурашко во время посещения краевого кардиологического диспансера отметил, что профильная медицинская помощь на Алтае отвечает всем современным требованиям.

Михаил Мурашко подчеркнул – оснащение медучреждений в крае – на высоком уровне. Но здоровый образ жизни, профилактика заболеваний и своевременное обращение пациентов за медицинской помощью – важные составляющие успешного лечения. Министр также вручил государственные награды работникам Краевой клинической больницы, краевого кардиологического диспансера и других медучреждений. За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией Благодарность министра получил коллектив Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Награду вручили главному врачу медучреждения Владимиру Пелеганчуку.

Катунь24