Катунь24: Министр здравоохранения России вручил награды алтайским медикам

Церемония награждения состоялась 11 сентября.

Фото: официальный сайт Алтайского края

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета наградили врача-офтальмолога Краевой клинической больницы Наталью Ананьеву.

Врач-терапевт Клинической больницы «РЖД-Медицина» Татьяна Белоусова награждена Орденом Дружбы.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского награждены старшая медицинская сестра Клинической больницы «РЖД-Медицина» Марина Брютова, врач — клинический фармаколог Клинической больницы «РЖД-Медицина» Алена Журавлева, врач Алтайского краевого кардиологического диспансера Василий Подорванов.

Благодарностью Президента Российской Федерации поощрен врач Алтайского краевого кардиологического диспансера Виктор Рутц.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, Благодарностью Министра здравоохранения России поощрен коллектив Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Награда вручена главному врачу медицинского учреждения Владимиру Пелеганчуку, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24