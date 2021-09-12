Катунь24: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Алтайский край

В ведомстве отмечают, что это первая поездка Михаила Мурашко в регион.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

В ходе рабочей поездки Михаил Мурашко вместе с губернатором края Виктором Томенко и министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым побывают в медицинских объектах в нагорной части Барнаула, в том числе в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Также планируется посетить некоторые городские поликлиники и краевой кардиоцентр.

Кроме того, в правительстве Алтайского края состоится торжественная церемония, где Михаил Мурашко вручит государственные награды медицинским работникам.

В ходе рабочей встречи с губернатором Виктором Томенко будут обсуждаться вопросы реализации в Алтайском крае нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», а также результаты программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая стартовала в 2021 году.

Катунь24