Катунь24: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Алтайский край
В ведомстве отмечают, что это первая поездка Михаила Мурашко в регион.
Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края
В ходе рабочей поездки Михаил Мурашко вместе с губернатором края Виктором Томенко и министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым побывают в медицинских объектах в нагорной части Барнаула, в том числе в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Также планируется посетить некоторые городские поликлиники и краевой кардиоцентр.
Кроме того, в правительстве Алтайского края состоится торжественная церемония, где Михаил Мурашко вручит государственные награды медицинским работникам.
В ходе рабочей встречи с губернатором Виктором Томенко будут обсуждаться вопросы реализации в Алтайском крае нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», а также результаты программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая стартовала в 2021 году.