Катунь24: Малиновое озеро в Алтайском крае вошло в топ-10 самых красивых озёр в России для осенних путешествий

Опрос в соцсетях провёл сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Фото: Визиталтай.ру

Лучшим озером пользователи назвали Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области, за него проголосовали 35 процентов туристов. На втором месте оказалось озеро Байкал в Бурятии и Иркутской области. За него проголосовал 21 процент путешественников.

На третьем место расположились сразу два места — Кояшское озеро в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области. По восемь процентов участников опроса проголосовали именно за них.

Также в рейтинг вошло Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, Селигер в Тверской области и Баскунчак в Астраханской области (по шесть процентов голосов на каждое), Малиновое озеро в Алтайском крае (четыре процента), Кардывач в Красной Поляне и озеро Лотосов в Волгоградской области (по два процента).

Катунь24