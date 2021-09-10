Катунь24: Масштабные пожарные учения прошли в Алтайском крае

Спасатели отработали профессиональные навыки в школах, детских садах и медучреждениях. В Барнауле учения провели на базе Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Масштабные пожарные учения прошли в Алтайском крае

В архиве Краевой клинической больницы скорой помощи, который расположен в подвале административного здания, произошло возгорание. Персонал медучреждения незамедлительно сообщил о задымлении в МЧС. Так начинались пожарно-тактические учения спасателей. В горящем здании — 70 человек. Часть из них пытаются эвакуироваться самостоятельно. Остальные находятся в здании, ждут помощь. С каждой минутой огонь распространяется на этажи выше и по инженерным коммуникациям на кровлю здания.

Большая часть сотрудников медучреждения уже на улице. Здание полностью задымлено. Для того, чтобы проверить остались в нем люди или нет, спасатели проникают внутрь в защитных масках и видят двух человек, выводят их на улицу, где им оказывают первую помощь.

В конце тренировки спасатели провели ее подробный разбор. Такие учения помогают проверить: слаженно ли работают подразделения. Помимо этого, действия при эвакуации отработали и сотрудники медучреждения. Теперь, если возгорание действительно произойдет, они смогут оперативно сориентироваться на месте.

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