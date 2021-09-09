ГОРНЯК22 10.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Международный этнографический диктант стартует в ноябре

Горняк22
17 часов Ago

Федеральное агентство по делам национальностей России в период с 3 по 7 ноября 2021 года проводит VI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант».

Проведение акции способствует привлечению внимания к изучению этнографии (этнологии).

В последние годы «Большой этнографический диктант» пользуется популярностью не только в России, но и за ее пределами.

Результаты будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2021 г.

 

Катунь24

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