Катунь24: Международный этнографический диктант стартует в ноябре

Федеральное агентство по делам национальностей России в период с 3 по 7 ноября 2021 года проводит VI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант».

Проведение акции способствует привлечению внимания к изучению этнографии (этнологии).

В последние годы «Большой этнографический диктант» пользуется популярностью не только в России, но и за ее пределами.

Результаты будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2021 г.

Катунь24