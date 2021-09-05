Катунь24: Мошенники целый месяц внушали безработной бийчанке, что она станет успешным брокером, но в итоге женщина лишь лишилась крупной суммы

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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В августе 22-летней жительнице Бийска поступил звонок с неизвестного номера. Оператор сообщил, что он якобы является менеджером финансовой компании и предложил бийчанке заработать, вкладывая деньги в инвестиции и играя на бирже. Девушка согласилась и за ней закрепили персонального консультанта.

Для этого создали брокерский счет, на который бийчанка внесла около 20 000 рублей. Советник всегда был на связи, учил работать и рассказывал, какие акции выгоднее покупать. По его словам, чтобы резко поднять большую сумму, необходимо вложить в крупную компанию 500 000 рублей.

Девушка сразу же оформила на себя кредит и перевела средства на указанный счет. После этого аналитик стал утверждать, что нужно снова вкладываться в эту же организацию.

Тогда бийчанка заняла 150 000 рублей у своего знакомого и взяла займ еще в одном банке. То, что женщину обманывают, она даже не подозревала. Мужчина каждый день скидывал актуальные новости о котировках. В конце месяца бийчанке позвонили якобы из компании, акционером которой она является и попросили внести девидендовый сбор в сумме 110 000 рублей. И эту просьбу жительница наукограда выполнила.

Когда бийчанка решила вывести свои накопления для погашения задолженностей перед банками и друзьями, то менеджер сказал, что надо еще заплатить. Однако у безработной уже не было денег.

Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24