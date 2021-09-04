Катунь24: Мужчина украл больше километра электрических проводов в Алтайском крае

Сотрудники полиции в Смоленском районе задержали мужчину, которого подозревают в краже 1205 метров алюминиевых проводов.

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Ранее судимый мужчина охранял не действующую в настоящий момент территорию мехтока. Зная, что данная линия электропередач обесточена, мужчина срезал четыре пролёта проводов и сдал их в ближайший пункт приёма металлолома. Сумма материального ущерба составила около 10 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По факту кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.

Катунь24