Катунь24: Мирон Ветрогон: традиции и приметы на 30 августа

30 августа Православная церковь почитает память святого мученика Мирона, который жил в III веке и был пресвитером в Ахаии (Греция). В 250 году он пострадал за веру при императоре Декии.

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Пресвитер имел кроткий нрав и был милостив к людям, но в то же время мужественно защищал свою паству. Однажды он совершал богослужение в праздник Рождества Христова. В храм, где происходило священнодействие, вошел местный правитель Антипатр со своими воинами. Они хотели схватить верующих и повести их на мучения. Увидев это, Мирон начал горячо заступаться за паству, обвиняя правителя в жестокости. За это он был предан истязаниям. Его тело строгали железными гребнями. Затем святого бросили в раскаленную до красна печь, но мученик остался цел, а вот пламя, вырвавшееся из печи, опалило около 150 язычников, находившихся поблизости.

Антипатр принуждал верующего поклониться языческим богам. Получив твердый отказ, правитель приказал резать ремни из кожи Мирона. Святой взял один из ремней и бросил мучителю в лицо. Придя в ярость, правитель приказал строгать мученика железом по ободранному телу, а затем отдать диким зверям на съедения, но звери не тронули Мирона. Антипатр, почувствовав себя побеждённым, покончил с собой. Святого отвели в город Кизик, где ему отсекли голову мечом.

Традиции и обычаи

С этого дня начинается листопад. Первыми опадают листья с березы, а затем с липы и с черемухи.

В царской России в этот день молодежь устраивала «похороны мух», которые символизировали гибель насекомых с наступлением холодов. Дохлых мух клали в самодельные гробики из ореховых скорлупок или овощей и закапывали в землю. Сопровождался обряд песнями и плясками.

Ещё 30 августа существовал обычай сжигать на заднем дворе старые вещи, чтобы вместе с ними в огонь ушли болезни, скорби и печали. Чтобы уберечься от новых напастей делали обереги из дерева и сухой травы. Под крышей дома или скотного двора вешали поношенные лапти, чтобы никто не сглазил. Считалось, что чем больше лаптей, тем надежнее защита. Маленьких детей на пороге дома окатывали водой из ведра. Проводили этот обряд для того, чтобы защитить малышей от недугов.

Хозяйки делали домашние заготовки. Чтобы они были вкусными и не испортились со временем, нельзя было в этот день ходить на кладбище, в церковь и поминать черта. Крестьяне работали в поле: удобряли почву, жали хлеб, вязали снопы, дергали корнеплоды. На Мирона продолжали сев яровых. В народе говорили: «На Мирона не отсеешься – на следующий год одни цветочки соберешь».

Ещё этот день называли Вдовьи помочи. Было принято оказывать помощь вдовам, сиротам и обездоленным. Им помогали по хозяйству, приносили продукты, косили сено, удобряли поля, сжинали хлеб, молотили снопы, рубили дрова.

Приметы и поверья

Туман и роса утром – к хорошей погоде. Небо темными тучами затянулось – к продолжительному ненастью. Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета – к теплу. Иней с утра – к богатому урожаю в следующем году. Если ветер дует порывами, то будет тихая погода. Солнце на восходе красное – к ветряной погоде. Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни. Журавли улетели на юг – на Покров будет мороз. Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает. Если в этот день хорошая погода, то весна ранней будет. День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки. В этот день нельзя колдовать, гадать и долго смотреть в зеркало.

Человек, родившийся 30 августа, вырастит добрым и кротким. Его жизнь будет долгой и счастливой. В зрелые году ему откроются способности к целительству. В качестве талисмана ему подходит агат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24