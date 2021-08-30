Катунь24: Можно ли спланировать жизнь и развитие Алтайского края на 15 лет вперёд?

На этот вопрос ответили депутаты регионального парламента. Об основных темах рабочей повестки краевых властей на этой рабочей неделе — в материале нашего корреспондента Глеба Полянского.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Можно ли спланировать жизнь и развитие Алтайского края на 15 лет вперёд?

Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года приняли депутаты АКЗС во втором, окончательном чтении. В работе 56 сессии регионального парламента принял участие губернатор Виктор Томенко. В документе определены актуальные вызовы времени, а также конкурентные преимущества и точки роста Алтайского края. Стратегия предусматривает рост всех основных экономических показателей.

Локомотивом экономики остаётся сельское хозяйство. На Алтае – самая большая площадь пашни среди регионов страны. Сейчас урожаи в среднем на уровне 4,5 миллионов тонн зерна. К 2035 году этот показатель должен вырасти более чем на миллион тонн.

Продавать сырьё, пусть и возобновляемое – вчерашний день. Будущее требует новых подходов. Важной задачей парламентарии считают развитие перерабатывающих производств, чтобы максимальная добавочная стоимость продукции оставалась в экономике региона.

Создание и развитие собственных крупных производств и перерабатывающих мощностей трудно представить без привлечения инвестиционных средств. Поэтому Стратегия наглядно демонстрирует потенциал экономики региона бизнесу, заинтересованному в долгосрочных проектах.

В разработке Стратегии приняли участие депутаты, учёные, общественники. Федеральные ведомства внесли свои корректировки. Согласовали документ и с местными властями в городах и районах края. Впрочем, парламентарии признают – предвидеть всё на 15 лет вперёд невозможно – поэтому Стратегия – не догма, и при необходимости её будут корректировать, чтобы сделать наиболее эффективной.

Большинством голосов депутаты приняли Стратегию социально-экономического развития региона во втором, окончательном чтении. Планы работы намечают и кандидаты в депутаты Государственной Думы следующего созыва. Лучший способ – посоветоваться с жителями страны, ведь именно многонациональный народ России по Конституции является единственным источником власти. Предложения более трёх миллионов россиян, в том числе жителей Алтайского края, легли в основу программы партии «Единая Россия».

Пожелания россиян для федеральной программы собирали с помощью специального интернет-портала. По такому же принципу формируется программа «Единой России» на выборы депутатов АКЗС. Два месяца ее разрабатывали эксперты из различных отраслей. Среди приоритетов: увеличение темпов газификации, переселение граждан из аварийного жилья и другие направления. Рабочая группа представит готовый доработанный документ через неделю.

Приближаются не только выборы в краевой и федеральный парламенты, но и новый учебный год. В школах Алтайского края он начнётся в традиционном очном формате, с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Об этом заявили в ходе заседания правительства региона. Пандемия продолжает быть нашей повседневностью. Поэтому вакцинация педагогических работников – одна из приоритетных задач отрасли в ближайшее время.

Виктор Томенко подчеркнул важность этой работы во всех городах и районах края. Чтобы не пришлось снова возвращаться к дистанционным форматам работы.

До 1 сентября остаётся всего несколько дней и этот праздник в этом году не должна омрачить ни пандемия, ни организационные трудности. А у избирателей Алтайского края в запасе ещё три недели, чтобы определиться с предпочтениями. Напомним, что уже 17, 18 и 19 сентября состоится голосование на выборах депутатов Государственной Думы, а на региональном уровне жители будут формировать обновлённый состав краевого парламента.

Катунь24