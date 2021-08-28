Катунь24: Международный турнир, выход в Премьер-лигу, план на перспективу. Главное о пресс-конференции команды настольного тенниса «Алтай»

В ДК «Сибэнергомаш» 26 августа журналисты узнали о планах развития настольного тенниса в крае. В пресс-конференции приняли участие Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края; Степан Багиян, главный тренер сборной Алтайского края по настольному теннису; Евгений Нагорнев, директор Федерации настольного тенниса Алтайского края; Алексей Дворников, директор Регионального центра подготовки спортсменов по настольному теннису; Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса Алтайского края.

Фото: Алтайский спорт

О международном турнире в Барнауле

Руководитель спортивной отрасли региона Алексей Перфильев сообщил, что существует предварительная договоренность с континентальной федерацией — Европейским союзом настольного тенниса — о том, что Алтайский край получит право проведения крупных международных соревнований. Произойти это событие может в 2023 году, календарь на сезон будет верстаться до августа 2022 года. Возрастная категория соревнующихся — взрослые или юниоры — пока не определена.

«В международной и европейской федерациях настольного тенниса прошли реформы, туда вошли новые люди, и совершенно логично, что теперь на карте этого вида спорта будут появляться новые локации. Предпочтительно время проведения турнира с мая по сентябрь, когда Алтай гостеприимен по погоде. Причём предполагается, что для региона эти соревнования не будут финансово обременительны. Большую часть затрат возьмёт на себя федерация. Речь идёт о сумме порядка 200 тысяч евро — 100 тысяч на призовой фонд и 100 тысяч на оплату судейства и прочие расходы», — рассказал министр.

О турнирах на Алтае

Главный тренер сборной края Степан Багиян напомнил, что краевая федерация на прошлой неделе провела в барнаульском спорткомплексе «Победа» всероссийские соревнования до 19 лет. Алтайские теннисисты заняли четыре первых места из шести категорий. Ближайшие турниры — с 7 по 12 сентября в Сочи – командный Кубок России, с 17 по 23 сентября – всероссийские соревнования среди мужчин и женщин в Бердске.

А Алексей Перфильев обобщил информацию о соревнованиях, состоявшихся в крае в нынешнем году:

«В январе впервые проведён в нашем регионе чемпионат Сибири, в феврале — первенство СФО (причём впервые подобный турнир прошёл в сельском муниципальном районе), мы впервые провели домашний тур суперлиги, в мае после большого перерыва на Алтае прошёл мастерский турнир, затем летом — соревнования при поддержке всероссийской федерации в Бочкарях. Все эти дебюты стали возможны благодаря слаженной работе команды организаторов и краевой власти. Теперь наша задача — заменить «впервые» на «опять» и «как всегда».

О планах «Алтая» на сезон

Мужская команда мастеров «Алтай» будет представлена в сезоне 2021−22 в новом составе. Барнаульский клуб усилят два игрока, проживающие в Краснодарском крае, но выступающие за Алтайский край — Эдуард Апагуни и Артём Панченко, а также Александр Волошин — молодой спортсмен из Санкт-Петербурга, привлекающийся в юниорскую сборную России. Плюс за «Алтай» сыграют двое алтайских теннисистов Игорь Кирьянов и Илья Ронин. Эта пятёрка — основной состав.

Задача — попадание в Премьер-лигу (это элитный дивизион, сейчас барнаульский клуб выступает во втором по силе — суперлиге). Степан Багиян уверен, несмотря на то, что в прошлом сезоне «Алтай» занял лишь 10-е место из 12 в подэлитном дивизионе, усиление состава позволит команде сделать скачок наверх.

Цель на обозримую перспективу — войти в тройку лучших в Премьер-лиге. В принципе для достижения этой цели не исключается и привлечение в состав азиатских легионеров. Но, как сделал дополнение Алексей Перфильев, это не должен быть человек, который приехал, отыграл и уехал, это должен быть специалист, интегрированный в систему клуба и всего настольного тенниса Алтайского края — тренер, яркий спортсмен, выступающий с мастер-классами.

Девушки «Алтая» перешли в высшую лигу «А». Если в прошлом году девичья команда состояла в основном из теннисисток краевой спортшколы, то теперь, по всей видимости, команда будет совместной с Алтайским училищем олимпийского резерва, где учится ряд перспективных спортсменок.

Таким образом, в настоящий момент мужчины выступают во второй лиге из шести, женщины — в третьей из четырёх.

Степан Багиян рассказал и о премиальных мужской команды: за участие в каждом из четырёх туров спортсмены получат по 30 тысяч рублей — по сравнению с другими видами спорта это очень небольшие расходы. Например, если бы мы поставили цель выиграть лигу европейских чемпионов в настольном теннисе, для этого хватило бы 50 миллионов рублей.

О Региональном центре

Директор Регионального центра подготовки спортсменов по настольному теннису Алексей Дворников рассказал, что новое юрлицо открылось 25 мая. Государственное задание нового бюджетного учреждения предусматривает занятия 190 детей в группах семи тренеров. Пока будет три отделения — в Барнауле в ДК «Сибэнергомаш», Бийске и Благовещенке. С начала сентября стартует первый набор детей 7−11 лет — 2014 года рождения и старше. Все занятия бесплатные!

Алексей Перфильев ответил на вопрос о перспективах строительства для Регионального центра подготовки спортсменов по настольному теннису своего здания. Есть возможность привлечь для этого в регион федеральное финансирование, существует предварительная договоренность между Министерством спорта России и федерацией настольного тенниса Алтайского края о размещении подобного объекта на территории нашего субъекта. Но край в данном случае должен оплатить проект. На это у нас есть средства. До конца текущего года должен быть определён исполнитель проектно-сметной документации, затем разработан сам проект и получена экспертиза. Строительство центра при благоприятном развитии событий начнётся не ранее 2023 года.

О задаче краевой федерации

Руководитель Федерации настольного тенниса Алтайского края Евгений Нагорнев главной задачей своей организации видит создание условий для того, чтобы талантливые спортсмены могли развиваться в своём регионе, не уезжая в крупные центры настольного тенниса в европейскую часть страны. Для этого ведётся популяризация вида спорта в крае, «поход» в сельские муниципалитеты, наращивание материальной базы. Так, в этом году на проведение всероссийских соревнований краевая федерация получила от национальной шесть современных игровых столов, судейское оборудование, сто бортиков.

Степан Багиян, ссылаясь на результаты алтайских теннисистов на турнирах, отметил, что настольный теннис «просел» в Барнауле — необходимо поднимать уровень, прежде всего в краевом центре. Как примеры успешного движения он обозначил Бийск, Благовещенский и Ребрихинский районы.

О перспективных планах

По словам председателя попечительского совета Федерации настольного тенниса Алтайского края Михаила Жданова, задан тренд на устойчивое развитие и расширение фонда помощи, направленной на поддержку федерации и развитие настольного тенниса в регионе. Сейчас совет взаимодействует с целым рядом партнеров — компанией «Редукционно-охладительные установки», племенным заводом «Чарышское», автосалоном «Альбион Моторс», выразил готовность помогать барнаульский завод АТИ. Попечительский совет планирует привлечь в 2021 году из внебюджетных источников около пяти-шести миллионов рублей.

На вопрос о том, есть ли у алтайского настольного тенниса такой же перспективный план развития, как у краевой федерации гребли на байдарках и каноэ — с конкретными ожидаемыми результатами по годам, Михаил Жданов ответил, что в настоящий момент идёт сбор данных для анализа ситуации на местах. Разработку и презентацию подобного перспективного плана попечительский совет Федерации настольного тенниса обязался провести в течение ближайшего года.

Вадим Вязенцев, «Алтайский спорт»

Катунь24