Катунь24: Михеев день: традиции и приметы на 27 августа

27 августа православная церковь почитает память «малого» библейского пророка Михея, который был родом из поселения Морасф в Шфела. В годы падения Самарии (ок. 720 г. до н. э.) Михей жил в Иудее, пророчествовал при царях Манассии и Езекии, был современником Исайи. Он написал Книгу пророка Михея, шестую среди книг «малых» пророков.

Фото: vsyamagik.ru

Михей первый, кто предсказал разрушение Иудеи из-за греховного поведения её религиозных и политических деятелей. Мрачное предчувствие будущего еврейского народа иногда делает тон его книги отчаянным. Пророк убеждает людей как можно быстрее изменяться, потому что время уходит. В последней части его книги содержится пророчество о днях пришествия Мессии.

Традиции и обычаи

В народе дату 27 августа прозвали Михей-тиховей, потому что в этот день было принято наблюдать за ветром и предсказывать погоду на ближайшее время:

если на Михея дует спокойный ветер, то осень будет теплой;

если же буря, то в сентябре жди ненастья.

27 августа заканчивается двухнедельный Успенский пост, наступает мясоед и пора свадеб. На Михея парни сватались к понравившимся девушкам, чтобы успеть обручиться в этом году.

Август знаменит своими ветрами, по которым часто загадывали погоду на осень. Михеев день не стал исключением. Обычно 27 августа начинается первый листопад, наступает пора холодных утренников. Наши предки доставали из сундуков теплые одежды, готовились к наступающей осени.

Крестьяне спешили в поле, чтобы быстрее закончить работу, ведь осень не за горами и погожих деньков осталось совсем мало. Тем, кто не успевал, помогали всем селом. Помощь оказывали всем трудолюбивым семьям, а вот лентяев не жаловали. Считали, что они сами виноваты в своих бедах.

В этот день почитали каменщиков – строителей крепостей, домов и храмов. На Руси представителей этой профессии побаивались, потому что при строительстве дома они могли сыграть злую шутку, если им чем-то досадили хозяева. Например, когда закладывали трубу, в гусиное перо добавляли ртути; плотный конец перышка оставляли снаружи, а другой – замазывали. Когда топили печку, она начинала стонать, чем пугала всех домочадцев.

Приметы и поверья

Тихий ветер в саду – сухая осень в лесу. Если журавли полетели в теплые страны, то к середине октября мороз ударит. Если нет, то зима позже наступит. Если дует сильный ветер, то сентябрь дождливым будет. Если день безветренный, то в сентябре практически не будет осадков. Сильный ветер после долгого затишья – к дождю. Утренняя заря алого цвета – к сильному ветру. Северный ветер – к хорошему урожаю ржи. Если этот день выпадает на новолуние, то через неделю погода может кардинально измениться.

Люди, родившиеся 27 августа, тихие и неприметные с виду. Им следует носить опал.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24