Катунь24: Максимов день: традиции и приметы на 26 августа

26 августа Православная церковь почитает память Максима Исповедник – христианского монах, философа и богослова, известного своей борьбой против ересей. О детстве Максима известно немного: происходил он из благородной семьи, в раннем возрасте был крещен и воспитывался в соответствии Божьего закона, получил хорошее образование, был секретарем императора Ираклия.

Фото: vsyamagik.ru

В 630 году Максим оставил общественную деятельность и принял монашеский постриг. Со временем братия избрала его игуменом. Позже преподобный покинул обитель и отчизну. Он пребывал на острове Крит, где провел диспуты с монофелитскими архиереями, а после посетил Кипр, Северную Африку и Рим.

Хотя Максим не имел священного сана и был простым монахом, он пользовался большим авторитетом в деле противодействия еретикам. К нему прислушивались миряне, епископы и иереи. С ним неоднократно советовались по разным вопросам религиозной тематики.

К догматическим трудам Максима Исповедника относятся: изложение его диспута с Пирром, письма к разным лицам и несколько трактатов.

Ещё в этот день почитается память Тихона Задонского (1724-1783) ‒ епископа Русской церкви, богослова, крупнейшего религиозного просветителя XVIII века. Тихон почитается как чудотворец, канонизирован Русской Православной церковью в лике святителей. Ему молятся об избавлении от уныния.

Традиции и обычаи

В народе дату 26 августа прозвали: Максим, Максимов день, Тихон Страстной. Прозвище «Страстной» святой Тихон получил из-за того, что в этот день совершаются празднования в честь «Страстной» иконы Божьей матери. Своё название святой образ получил из-за того, что на нём изображены ангелы с орудиями страстей Господних (копьё, гвозди, крест и губка).

Перед иконою молятся, чтобы спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней. Особое значение она имеет для людей, страдающих душевными недугами. Молитвы перед ней помогают им исцелиться и найти выход даже в самых сложных ситуациях. С этой иконой наши предки обходили 26 августа своё жилище, чтобы уберечь его от порчи и сглаза.

Проходил этот день в трудах и заботах. Крестьяне прибирались в сараях и погребах. Сени заговаривали от нечистой силы, чтобы к зимним хранилищам осенние гнили не привились. Ещё заговаривали домашние заготовки и зерно, защищая их от завистливого, дурного глаза.

Приметы и поверья

Если над лесом парной туман пошел, будет много грибов. Ветры тихо дуют – к тёплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь дождливым будет. Сова всю ночь ухает – к перемене погоды. Если в лесу много грибов, то и в следующем году будет богатый урожай хлеба. Если на Тихона погода безветренная, то в следующие несколько дней, наоборот, будет дуть сильный ветер. Сено сыреет на сеновале – к дождю. Молодой месяц красного цвета – к сырой погоде. Месяц на небе рогами вниз расположен – к ненастью. Луна в кольце – погода будет меняться.

Люди, родившиеся 26 августа, отважные и волевые. Они умеют принимать правильные решения и неуклонно следуют поставленной цели. Им подходят аксинит и нефрит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24