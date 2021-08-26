Катунь24: Министр здравоохранения Алтайского края рассказал, сколько сотрудников ведомства привились от коронавируса

На данный момент, по словам Дмитрия Попова, прививку сделали 70 % сотрудников Минздрава.

Фото: Антон Федотов

Остальные 30 % либо имеют противопоказания, либо переболели менее полугода назад. Об этом премьер-министр сообщил на онлайн-конференции на сайте правительства Алтайского края. Также он отметил, что нарушение положений ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» может быть основанием отказа в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

«В данной связи согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Сегодня каждый из нас должен задуматься в первую очередь о безопасности своих близких. Я вакцинировался не для получения QR-кода, а потому что забочусь о своих родных, в том числе родителях и ребенке», – пояснил Дмитрий Попов.

Сам министр сделал прививку 28 июня 2021 года. Он вакцинировался «Спутником V». В тот же день прививку от COVID-19 сделал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он также выбрал препарат «Спутник V».

Катунь24