Катунь24: Мужчина в алтайском селе незаконно срубил 9 деревьев
В трёх километрах от села Алтайское местный житель, 1987 года рождения, бензопилой спилил девять деревьев: восемь осин и одну берёзу.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, деревья он распилил на чурки, часть которых поколол на дрова, а с осин он снял кору, которую продал за 20 тысяч рублей.
Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 36 тысяч рублей. Свою вину мужчина отрицать не стал и добровольно возместил причинённый ущерб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере).