Катунь24: Миронов день: традиции и приметы на 21 августа

21 августа Православная церковь почитает память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. В молодые годы Мирон был семейным человеком, занимался земледелием. Он прославился своей добротой, оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Однажды, застав воров на своем гумне, святой помог им поднять на плечи мешки с зерном. Великодушие Мирона устыдило воров и они стали вести праведную жизнь.

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Критяне, глубоко уважающие святого, попросили его принять сан пресвитера в городе Равкии, а позже избрали его епископом Крита. Святитель получил дар чудотворения. Умер Мирон в столетнем возрасте (около 350 г).

Традиции и обычаи

В народе дата 21 августа получила название Мирон-ветрогон. Примечателен день сильными вихревыми ветрами, которых представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных на краю земли в цепи. По легенде, целый год они находятся на цепи, и только в этот день вырываются и бродят по миру, пыль столбом поднимают и простуду на людей наводят. Если устанет дуть один ветер, то другой сразу же займет его место.

Ещё в этот день наводили тоску замужние дамы на своих мужей, находящихся далеко от дома (например, на заработках). Чтобы это сделать на рассвете выходили на улицу. Если ветер дул в ту сторону, где находился супруг, то читали заговор:

«На Мирона-ветрогона прилетели холодные ветра. Пусть холодные ветра отнесут мои тоску и печаль рабу Божьему (имя), чтобы думал он только обо мне и тосковал, а других женщин не замечал. Аминь».

На Мирона было принято гадать на желание. Для этого выходили на перекресток и загадывали желание. Если ветер начинал дуть прямо в лицо, то скоро мечта осуществится.

Колдуны наводили порчу на ветер, а также с помощью ветра переносили чужие болезни. Поэтому в этот день ничего нельзя поднимать на перекрестках.

Сельские жители в Миронов день собирали бруснику и ежевику. В этих ягодах содержится много витаминов и минералов. Из них варили варенье, компоты, джемы. Грибники отправлялись в лес за опятами. В народе считали, если опята поспели, то лето подошло к концу.

Приметы и поверья

Каков Ветрогон – таким и январь будет. Иней в этот день обещает хороший урожай в следующем году. Мироны-ветрогоны по дороге пыль гонят, по красному лету стонут. Если дует ветер с юга, то начинает поспевать овес. Хороший урожай ягод – к холодной зиме. Если день жаркий, то осень будет теплой. Если дождливый – дождливой. Ненастье в этот день будет иметь затяжной характер и продержится до Бабьего лета. Северный ветер дует – к похолоданию и богатому урожаю ржи. Если в полдень на реке ряби не видно, то осень будет теплой, а зима – мягкой. Большой урожай рябины – к заморозкам.

Человек, родившийся 21 августа, может управлять ветрами. В качестве талисмана ему подходят корунд и цитрин.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24