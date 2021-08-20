Катунь24: Маринин день: традиции и приметы на 20 августа

В этот день Православная церковь почитает преподобного Пимена Многоболезненного и игумена Пимена, постника Печерского, а также мучеников Марина и Астерия. В народном календаре дата 20 августа была названа днём Марины, или Марины-Пимены

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Скорее всего, близость имен Марии (Магдалины) и мученика Марина (Марины) посодействовало тому, что в этот день вспоминали о малине, которая стала главной темой дня памяти Марии Магдалины (4 августа). Вспомнить о вкусных и полезных ягодах стало уместно и 20 августа. Правда, в этот день отмечали окончание их сбора:

В день Пимены-Марины в лесу не ищи малины: девки лес обойдут, дочиста оберут.

День пришел – всё своё с собой унёс.

После лета в лес по малину не ходят.

Традиции и обычаи

Этот день у крестьян проходил в трудах и заботах. Они и сеяли, и жали, и про осень вспоминали. С самого утра хозяйки пекли вкусные пироги с малиной. С давних пор известны полезные свойства этой ягоды:

благодаря большому содержанию аскорбиновой кислоты она богата витамином C;

обладает бактерицидным и противовоспалительным действием;

за счёт пищевых волокон, пектинов и дубильных веществ, содержащихся в её составе, налаживается работа пищеварительных органов, печени, почек и желчного пузыря;

ягода в любом виде полезна при простудных заболеваниях, потому что она снимает жар и усиливает потоотделение;

магний и калий, содержащиеся в малине, полезны для сердечников;

витамин K способствует правильному свертыванию крови, усиливает выработку эритроцитов, повышает гемоглобин и способствует быстрому заживлению ран.

Из малины делали вкусные заготовки на зиму. Её листья засушивали и заваривали как чай.

Наши предки подмечали, что с этого дня журавли собираются в стаи для обучения молодняка. Наблюдали за аистами, если птицы готовятся к отлёту, то осень будет холодной.

Согласно легендам, когда-то аист был человеком, который поплатился за своё любопытство. Позвал его как-то к себе Господь, дал ему мешок и попросил в него не заглядывать, а сжечь, утопить в море или оставить на вершине высокой горы. Любопытный человек пообещал всё исполнить в точности, однако не удержался и всё-таки заглянул в мешок, где сидели всякие гады, которые, выбравшись из мешка, тут же расползлись по всей земле. Господь, узнав об этом, сильно разгневался и превратил человека в аиста, чтобы он всю жизнь по земле разных гадов собирал. Согласно другому поверью, в аиста превратился косарь, не поприветствовавший Христа. На мысли о том, что аист некогда был человеком, наталкивало наших пращуров и то, что эта птица всегда селится рядом с людьми, как бы скучая по ним и испытывая необходимость в близости и общении.

Считается, что если аист на чьей-то крыше совьёт гнездо, то хозяин дома будет счастлив и богат, а вот если он перенесёт гнездо в другое место, то быть беде. Верили, что аисты помогают людям, которые хорошо к ним относятся. Бесплодные женщины просили у аиста детей, и добрая птичка приносила им младенцев из самого Царствия Небесного. Однако если разозлить аиста, он может спалить дом, принеся огонь на его крышу.

Много примет у наших пращуров было связанно с прилётом аистов:

увидеть первого аиста летящим – к счастью, здоровью и богатому урожаю;

девушкам летящая птица сулила скорое замужество;

неподвижно сидящая птица предвещала тяжелые болезни и смерть;

стоящий аист сулил богатый урожай.

Если при встрече с первым аистом у крестьянина в кармане были деньги, то скоро он разбогатеет, а если ключи – соберёт хороший урожай. Если же карман был пустым, то следует ждать убытков и неприятностей.

По одному из преданий, аист приносит детей: достаёт их из моря или болота и кидает через печную трубу в дом.

Ещё аистов почитали как символ нежности, привязанности к детям и почтительного отношения к родителям (считалось, что во время продолжительного перелёта молодые особи несут на себе ослабевших и старых сородичей). В древности верили, что аисты кормят своих престарелых родителей. В Риме даже предписание заботиться о родителях назвали «законом аиста».

Эта птичка символизирует удачу, весну и приход новой жизни, очищение и обновление мира. Верили, что она имеет ангельскую природу, ведь даже сам вид летящих аистов чем-то напоминает ангелов. Эта птица у славян была священной, её убийство или разорение гнезда считалось большим грехом.

Приметы и поверья

Если аисты готовятся к отлёту, то осень холодной будет. При восходе солнца заря окрасилась в красный цвет – к дождю. Паук покидает паутину и прячется в укрытие – к ухудшению погоды. День удачен для гадания. Сон с 19 на 20 августа вещий. Он исполнится в ближайшее время и принесёт вам радость.

Люди, родившиеся 20 августа, – ладные и крепкие. Их камень – гранат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24