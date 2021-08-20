Катунь24: МВД предложило упростить процедуру техосмотра

Сейчас инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом», конкретное решение пока не приняли.

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Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на текст протокола совещания в Минэкономразвития.

Среди предлагаемых послаблений — проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

Кроме того, в МВД предлагают больше не проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Также ведомство считает, что можно исключить из техосмотра замер уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Среди других инициатив — не проверять «наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора и наличие мест для установки госрегзнаков.

Кроме того, в ведомстве не видят необходимости проверять легковушки на наличие трещин на ветровом стекле с водительской стороны.

Предполагается, что такие послабления позволят водителям быстрее проходить техосмотры, а операторы смогут сократить расходы на приобретение оборудования.

Катунь24