Катунь24: Мужчина сбежал из колонии в Барнауле и хотел скрыться в другом регионе

Суд рассмотрит дело неоднократно судимого мужчины, который совершил побег из места лишения свободы в краевой столице.

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Несмотря на известные правила нахождения на территории колонии, мужчина однажды вечером перелез незаметно через забор и длительное время скрывался в лесу. Затем он решил направиться к жене, проживающей в другом регионе страны, однако был задержан сотрудниками Росгвардии. Они попросили у беглеца документы, удостоверяющие личность, однако при себе у него их не было.

Как рассказали в прокуратуре Алтайского края, в отделе полиции в процессе установления личности выяснилось, что он совершил побег из исправительного учреждения.

Катунь24