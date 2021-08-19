Катунь24: Министр здравоохранения: зарплаты медиков Алтайского края выросли в 2021 году

Об этом сообщил Дмитрий Попов на заседании правительства сегодня, 18 августа 2021 года.

Фото: pixabay.com

Министр уточнил, что, по данным на 1 июля 2021 года, средние зарплаты выросли на 3727 за первое полугодие 2021 года. Они стали превышать 50 тысяч рублей.

Вырос уровень зарплаты и у медсестер: теперь она составляет свыше 28 тысяч рублей. У младшего медперсонала, по словам Дмитрия Попова, она преодолела отметку в 23 тысячи рублей.

Также министр подчеркнул, что более 54 % общего объема расходов отрасли направляется на зарплаты медикам. Всего бюджет медотрасли Алтайского края составляет больше 40 миллиардов рублей.

Катунь24