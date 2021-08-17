Катунь24: Маршрут трамвая № 7 изменят в Барнауле

Движение «семёрки» скорректируют на день, 17 августа 2021 года, уточняет пресс-служба городской администрации.

Фото: transphoto.org

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города уточнили, что маршрут изменят из-за санитарной обрезки деревьев на Змеиногорском тракте.

По новому расписанию «семерка» будет следовать с 10 до 11 часов 17 августа 2021 года по следующему маршруту: конечная станция «Депо № 3» — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — пр-т Ленина — пр-т Строителей — пр-т Красноармейский — конечная станция «Площадь Свободы». После завершения работ трамвай вернется на свой прежний маршрут.

Катунь24