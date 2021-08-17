Катунь24: Меньше всего лесных пожаров в Сибири фиксируют в Алтайском крае

Одной из территорий Сибири, где фиксируется минимальное количество пожаров в лесах, — Алтайский край. К примеру, как сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии региона, по оперативным данным диспетчерской службы, за 14-16 августа ни один участок леса в крае не пострадал.

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«С начала пожароопасного сезона (с 9 апреля) на землях лесного фонда произошло 360 пожаров на площади 820 га. <…> С воздуха обнаружено 69 лесных пожаров. Причины возникновения лесных пожаров: 18 — с земель сельхозназначения, муниципальных образований, линейных объектов и др., 145 — неустановленные причины (по вине граждан и других организаций), 196 — грозовые разряды, 1 — граница (переход с территории соседних субъектов РФ, территории соседнего государства)», — говорится в сообщении.

Однако в других регионах СФО ситуация далека от стабильной – дым от лесных пожаров из других регионов достиг и Алтая. Президент России призвал спасти животных Сибири и минимизировать ущерб от лесных пожаров. С таким обращением Владимир Путин выступил на совещании по ликвидации подтоплений и природных пожаров в РФ.

В этом году площадь лесных пожаров в России увеличилась в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. Самые крупные возгорания произошли в Якутии, Иркутской и Челябинской областях. Тем не менее президент постоянно поддерживает контакт со всеми ответственными за тушение пожаров и устранение подтоплений в СФО — он поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично отправиться в Якутию и на месте координировать работу (несмотря на то, что тушение пожаров не входит в зону ответственности МЧС). В зоне ЧС находится и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Владимир Путин распорядился обеспечить своевременные выплаты компенсаций пострадавшим, оперативно восстановить жилища и имущество, обеспечить возможность начать учёбу в школах с 1 сентября. В случае необходимости готовятся средства экстренной отправки в безопасные места детей, пожилых людей, женщин. Эти решения уже позволили справиться с ЧС на большинстве территорий.

Катунь24