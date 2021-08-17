Катунь24: Мужчине, похитившему 12-летнюю девочку под Бийском, предъявили обвинение за действия сексуального характера

Сейчас преступник находится в следственном изоляторе.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю Embedded video for Мужчине, похитившему 12-летнюю девочку под Бийском, предъявили обвинение за действия сексуального характера

Напомним, 31 июля стало известно, что 12-летняя девочка вышла из дома и не пришла обратно. В крае начались масштабные поиски ребёнка. Ночью 2 августа девочка вернулась домой. Позже выяснилось, что её удерживал 40-летний мужчина в подвале. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность похитителя — Олег Викторович Лавкин. Днём в субботу, 31 июля, он увидел девочку на берегу реки, оглушил её, положил в прицеп мотоблока и отвёз домой. Одежду и телефон похищенной Лавкин оставил на берегу, чтобы сымитировать утопление.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, в подвале мужчина совершал в отношении девочки иные действия сексуального характера. Узнав, что на её поиски были брошены силы сотрудников СК, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, он отпустил похищенную, а сам сбежал. Его разыскивали несколько дней и задержали 12 августа 2021 года в Онгудайском районе Республики Алтай. Обнаружить преступника помог местный житель, узнав его по фото с ориентировки. Лавкина допросили на месте, а также проверили показания на месте происшествия.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы. Кроме того, правоохранители проверяют информацию о совершении ещё нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней. Продолжается расследование уголовного дела. Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Катунь24