Катунь24: Медовый Спас: традиции и приметы на 14 августа

14 августа отмечается Первый Спас – Медовый. Этот день является первым днем Успенского поста, а также посвящается памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста.

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Успенский пост считается последним из многодневных постов в году. Он длится с 14 по 28 августа. По понедельникам, средам и пятницам церковный устав предписывает сухоядение. По вторникам и четвергам можно есть вареную пищу без масла. В выходные дни разрешается постное масло и вино.

Ещё 14 августа Православная церковь почитает память семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, погибших в 166 г до н. э. Название праздника связывают и с маком, который созревает к этому времени.

В честь малого водосвятия праздник называют ещё Спасом на воде. В этот время на Руси было принято чистить старые и освящать новые колодцы, совершать крестный ход на реки и родники для освящения воды. Люди купались в освященной воде и купали домашний скот. Верили, что это поможет смыть болезни, порчу, сглаз.

После Маковея уже не купались. Лето подходило к концу, вода начинала цвести, становилась прохладной. Поэтому все, кому не лень, в этот период отправлялись к водоемам, чтобы вдоволь накупаться последний раз в этом году.

Традиции и обычаи

В древнеславянском календаре дата 14 августа получила названия:

Первый Спас;

Маковый Спас;

Спас на воде;

Мокрый маккавей;

Маковей;

Медовый праздник,

Маковеев день и др.

Ещё 14 августа – день пчеловодов. Пасечники в ульях заматывают первые медовые соты, собирают мёд и освящают его в церкви. Святить его следует в новой посуде, из которой ещё никто не ел. Освященным медом поминали усопших родственников, часть оставляли в церкви, чтобы им могли угоститься служители храма, дети и нищие. На Первый Спас принято печь медовые пряники и пироги, делать блины с медом.

В южных регионах собирали мак и использовали для приготовления разнообразных блюд. С ним пекли пирожки и булки, которыми угощали родственников и друзей.

Накануне праздника готовили букет на Маковея, состоящий из разных растений и цветов, которые соединяли с несколькими головками мака, и освящали в церкви. Освященные маковые головки хранили дома для благополучия и спокойствия в семье. Люди, страдающие бессонницей, ставили засохший букетик недалеко от своей кровати, чтобы обрести здоровый сон. Ещё в церкви освящали плоды нового урожая и венки из колосьев с новым зерном.

С этого дня начинается двухнедельный Успенский пост. Он является строгим, но благодаря тому, что поспел урожай, перенести его намного легче, чем, например, Великий пост. Главный запрет во время поста налагается на развлечения. Человек, который постится, не должен предаваться праздному времяпровождению, пустословию и веселью. В этот период нужно творить добрые дела, помогать нуждающимся людям, читать духовную литературу, молиться. Наши предки 14 августа оказывали помощь сиротам и вдовам.

14 августа заметны утренние заморозки, да и днем становится намного прохладнее, чувствуется скорый приход осени. В большинстве районов начинают сеять озимую рожь.

Ещё в этот день на Руси почитали повитух. Считалось, что в Медовый Спас появилась на свет Соломонида-бабушка, принявшая, по легенде, Младенца Христа.

Приметы и поверья

Олени в воду заходят – больше в реках купаться нельзя. Если поспела в лесу малина и её ягоды крупные, то пора сеять озимые. Если же ягоды средние по размеру или мелкие, то сев нужно отложить на более поздний период. Чтобы защитить жилище от всего дурного, нужно посыпать порог маком, собранным перед Маккавеем. Чтобы нечисть не проникла в эту ночь в дом, на порог клали топор, а углы дома окуривали дымом чертополоха и крапивы. Если розы отцвели, то скоро наступят холода. Если день дождливый, то не стоит в поле выходить работать. Если погода ветряная, зима будет снежная и морозная. Какая погода на Медовый Спас, такая будет и на Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Люди, родившиеся 14 августа, могут стать хорошими пасечниками. Им следует носить флюорит и коралл.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24