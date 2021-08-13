Катунь24: Местами дожди: о погоде в Алтайском крае 13 августа

По данным Алтайского ЦГМС, 13 августа в регионе местами кратковременные дожди, в предгорьях местами сильные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман.

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В Алтайском крае днём +18…+23 градуса. Местами кратковременные дожди, в предгорьях местами сильные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +18…+20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман. Ветер северный, 3-8 м/с, порывы до 14 м/с.

Катунь24