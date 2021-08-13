Катунь24: Мультсериал «Маша и Медведь» стал самым популярным в мире

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics составило рейтинг самых популярных детских передач для дошкольников в мире по состоянию на август 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Animaccord.

Фото: Скриншот из мультсериала «Маша и Медведь»

В результате выяснилось, что в течение последних двух месяцев «Маша и Медведь» опережает такие зарубежные программы, как «Свинка Пеппа», «Улица Сезам» и «Щенячий патруль».

В основу рейтинга легли данные мониторинга около десяти тысяч различных шоу, которые представлены на аналитической платформе, а также измерения онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.

Отметим, мультфильм «Маша и Медведь» транслируют с января 2009 года. Его перевели на 42 языка.

В июле 2020 года оно вошло в пятерку самых любимых детских брендов в мире.

Катунь24