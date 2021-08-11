Катунь24: Молодой барнаулец занимается спортом, несмотря на запрет потреблять белок

Правильное питание – залог спортивных успехов. Но как тренироваться, когда ограничения по здоровью вынуждают придерживаться строжайшей диеты? Виктора Филимонова из Барнаула это не останавливает. Его диагноз – фенилкетонурия. Людям с этим заболеванием нельзя употреблять белок. Это не помешало молодому человеку заняться уличной гимнастикой. На его тренировке побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Молодой барнаулец занимается спортом, несмотря на запрет потреблять белок

Развитие силы и выносливости – главная задача уличной гимнастики. Основные снаряды атлетов – турники, брусья и шведские стенки. Подходят для упражнений даже детские площадки. Специализированных тренеров по этому виду спорта нет. Учатся друг у друга. Называют себя дворовыми атлетами, уличными гимнастами, турникменами и воркаутерами. Виктор Филимонов из Барнаула занимается этим видом спорта 3 года. А строгую диету соблюдает все 17. У парня редкое заболевание – фенилкетонурия. Людям с таким диагнозом нельзя употреблять белок. Недостаток микроэлементов в таком случае замещается специализированным лечебным питанием.

Болезнь выявляется ещё в роддоме. На вторые сутки у новорождённого берётся анализ крови. При обнаружении фенилкетонурии ребёнка сразу ставят на учёт генетиков. Ему назначается низкобелковая диета. При её нарушении у ребёнка могут появиться нарушения умственного развития. Основа питания – овощи и фрукты. Мясо, молоко, хлеб строго запрещены. Даже в крупах содержание белка слишком большое.

В Алтайском крае с 2009 года существует общественная организация семей больных фенилкетонурией, председателем которой является Наталья Филимонова, мать Виктора. В организации сейчас состоит около 100 человек. Они общаются в общем чате, в котором делятся полезными советами и рецептами.

При своевременном выявлении заболевания и соблюдении диеты люди с фенилкетонурией ничем не отличаются от сверстников. Они успешно оканчивают школу и получают высшее образование. Так и Виктор сейчас готовится к поступлению. Выбор профессии был очевидным.

Уже сейчас Виктор делится своим опытом не только во дворе, но и в интернете. Он снимает свои тренировки, показывает правильное выполнение упражнений и выкладывает ролики в социальных сетях. Секретом успеха считает умение справиться с банальной ленью. Встать с дивана, выйти во двор и продолжить бесконечный путь к совершенству.

Катунь24