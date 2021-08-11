Катунь24: Минобрнауки РФ потребовало обеспечить равные права привитым и непривитым студентам

Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

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«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения в зависимости от наличия или отсутствия прививки», — отметил глава в эфире канала «Россия 24», пишет РИА Новости.

Валерий Фальков подчеркнул, что институты, имея более точную информацию о привитых студентах, смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Катунь24