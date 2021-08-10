ГОРНЯК22 10.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Министр цифрового развития и связи Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн

Горняк22
12 часов Ago

10 августа состоится онлайн-форум, на котором министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Темой для обсуждения станет обеспечение безопасности функционирования государственных информационных систем в Алтайском крае. Дата проведения: 10 августа 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24

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