Катунь24: Министр цифрового развития и связи Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн
10 августа состоится онлайн-форум, на котором министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов ответит на вопросы граждан.
Фото: pixabay.com
Темой для обсуждения станет обеспечение безопасности функционирования государственных информационных систем в Алтайском крае. Дата проведения: 10 августа 2021 года, с 14:00 до 15:00.
Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.