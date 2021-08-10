Катунь24: Миллиард рублей выделили муниципалитетам Алтайского края для сбалансирования бюджетов

Общий размер финансовой помощи муниципальным образованиям в 2021 году составит более 41 млрд рублей, уточняют в пресс-службе регионального правительства.

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Дополнительную дотацию выделили за счёт средств, поступивших из федерального бюджета. Решение принял губернатор Виктор Томенко.

В 2021 году объем дотаций составит 2,1 млрд рублей. 300 млн рублей было направлено на приобретение дорожной и коммунальной техники для очистки автомобильных дорог общего пользования муниципальных образований, 500 млн рублей – на приобретение пассажирского транспорта в целях обеспечения муниципальных маршрутов и ряд других решений, направленных на поддержку муниципальных образований.

Катунь24